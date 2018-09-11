Кравцов назвав дату прибуття до України другого тепловоза General Electric

Глава "Укрзалізниці" повідомив, що другий тепловоз General Electric прибуде в Україну вже 25 вересня.

Другий тепловоз ТЕ33АС General Electric для "Укрзалізниці" прибуде в Україну (порт "Чорноморськ") з Пенсільванського заводу GE Transportation (США) 25 вересня.

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Про це повідомив в. о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці в Twitter.

"Вітаємо, перший TE33AC General Electric на українській землі! Ласкаво просимо і в добрий шлях! Другий локомотив відправився з США 7 вересня. Чекаємо його тут же, в Чорноморську, 25 вересня! Добрий початок - половина справи!" - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Кравцов повідомив, що перший тепловоз ТЕ33АС General Electric для України відправився з Пенсільванського заводу GE Transportation (США), а сьогодні він прибув у порт "Чорноморськ".

Раніше "Укрзалізниця" підписала з американською компанією General Electric рамкову угоду про постачання "Укрзалізниці" до 225 локомотивів з локалізацією виробництва в Україні до 40% на суму 1 мільярд доларів.

В рамках реалізації першого етапу угоди укладено договір купівлі-продажу між General Electric і "Укрексімбанком" на постачання наприкінці 2018 року і на початку 2019 року 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації виробництва в Україні 10%.

Ціна покупки 30 локомотивів General Electric акціонерної держкомпанією "Укрзалізниця" становить 4,68 мільйона доларів за одиницю.