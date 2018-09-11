Цьогоріч громадський транспорт в Україні здорожчав від 30% до 100% (інфографіка)

Через здорожчання електроенергії за формулою Роттердам+ цього року в українських містах відбувається підвищення ціни на проїзд у метро, тролейбусі та трамваї.

Асоціація споживачів енергетики та комунальних послуг склала карту зростання цін на проїзд в електротранспорті. Протягом 2018 року ціна квитка зросла (або планово зросте) у 16 обласних центрах. У Києві та Дніпрі підвищення на окремі види електротранспорту сягнуло 100%: у столиці з 4 до 8 гривень здорожчав проїзд у трамваї та тролейбусі, а у Дніпрі з 2 до 4 гривень збільшилась вартість жетону у метро.

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Про це повідомляє Асоціація споживачів енергетики та комунальних послуг.

"У кожному квитку сидить корупційна рента Роттердам+. Електроенергія займає 20%-25% собівартості електротранспорту. Отже, здорожчання електроенергії за формулою Роттердам+ для підприємств призводить до подорожчання квитків у транспорті. Фактично вибудовують двоходову схему, щоб було менше помітно. Не відразу піднімають тарифи для населення, а піднімають для підприємств, а щоб ті потім піднімали ціни для населення". - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно із розрахунками сайту Роттердам+, переплата за проїзд у столичному електротранспорті становить 25 копійок з кожного квитка. Річна переплата за корупційну формулу для середньостатистичного споживача досягне 183,6 гривні.

Загалом з квітня 2016 року формула "Роттердам+" принесла понад 33 мільярдів гривень надприбутків. Компанія ДТЕК Р.Ахметова, яка контролює понад 85% українського вугілля та 80% станцій теплової генерації, є основним бенефіціаром цієї формули.

У разі існування формули і на 2019 рік, українським підприємствам (в тому числі водоканалам та електротранспорту), імовірно, знову підвищать тарифи на електроенергію, а бенефіціари отримають ще додатково понад 10 мільярдів гривень надприбутків.