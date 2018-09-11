Українська промисловість уповільнює темпи зростання через проблеми на УЗ

Уповільнення темпів зростання промисловості неминуче позначиться і на динаміці зростання ВВП.

Заявлені українським урядом цілі щодо зростання промислового виробництва на поточний рік можуть виявитися невиконаними через проблеми з логістикою.

Про це пише президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков у своєму блозі на сторінках видання "НВ Бізнес", повідомляє Мінпром.

Каленков нагадав, що відповідно до затвердженого урядом прогнозу економічного і соціального розвитку України в поточному році промислове виробництво має зрости на 3,9%, а за оптимістичним сценарієм – на 5%.

"Проблеми з перевезенням вантажів залізницею, які проявилися влітку, вже знайшли своє відображення в статистиці промислового виробництва. За даними Держстату, починаючи з першого літнього місяця зростання промислового виробництва почало сповільнюватися, а в липні з урахуванням сезонного фактора скоротилася по відношенню до червня на 1,3%. У серпні показник може бути зовсім неоптимістичним", - пише президент "Укрметаллургпрому".

Він підкреслив, що ключові галузі української промисловості – гірничо-металургійний комплекс, енергетика, хімія, виробництво будматеріалів, а також аграрний сектор сильно залежать від залізниці, яка є для них основним, а часто і безальтернативним перевізником. В ГМК, частка якого в промвиробництві становить приблизно третину, для виплавки тонни сталі необхідно перевезти 4 тонни різної сировини.

Президент "Укрметаллургпрому" зазначив, що сьогодні на складах українських гірничо-збагачувальних комбінатів накопичено 700 тис. тонн продукції при нормативі 150 тис. тонн. За серпень підприємства недовантажили своїм контрагентам продукції більш ніж на 100 млн дол. І у вересні цей показник перекритий не буде, а значить, підприємства зіткнутися з необхідністю скорочувати обсяги виробництва.

"Оскільки Україна все ще залишається індустріальною державою, уповільнення темпів зростання промисловості неминуче позначиться і на динаміці зростання ВВП. Більш того, зниження надходжень валютної виручки в країну вже безпосередньо впливає на курс гривні, який останнім часом неухильно йде вниз", - акцентував А. Каленков.

Нагадаємо, на нараді, що проходила наприкінці серпня, у Державної регуляторної службі представники промислових асоціацій і підприємств звернули увагу на критичну ситуацію з перевезенням вантажів "Укрзалізницею". За інформацією учасників наради, сьогодні на залізницях кинутими стоять сотні складів, а дефіцит локомотивів перевищує 100 од., за оцінками фахівців.