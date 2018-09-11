Мережі АЗС підвищили ціни на паливо слідом за найбільшими операторами

Станом на 10 вересня, середня роздрібна ціна бензину А-95 зросла до 30,9 гривні за літр, ДТ – 28,78 гривні за літр.

Низка національних і регіональних мереж АЗС в Україні з 8 по 10 вересня підвищили ціни на бензин і дизельне паливо на 0,1-1 гривні за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

Наприклад, у мережі АЗС UPG паливо подорожчало на 30 копійок за літр, до: А-95 – 30,7 гривні, ДТ – 28,1 гривні. Оператор Glusco підняв ціни на 25 копійок за літр, до: А-95 – 31,75 гривні, ДТ – 29,25 гривні/літр. На станціях Marshal ціни зросли на 90 копійок за літр, до: А-95 – 29,8 гривні, ДТ – 27,5 гривні.

Разом з тим, на АЗС Parallel в східних регіонах ціна підвищилася на 10 копійок за літр, до: А-95 – 32,99 гривні, ДТ – 30,49 гривні.

Таким чином, станом на 10 вересня 2018 року, середня роздрібна ціна бензину А-92 виросла до 29,9 гривні за літр, А-95 – 30,9 грн за літр, А-95 Преміум – 31,97 гривні за літр, ДТ – 28,78 гривні за літр, ДТ-Преміум – 30,3 гривні за літр.

Як повідомляв УНІАН, з 4 по 5 вересня низка великих національних та регіональних мереж АЗС в Україні, у тому числі ОККО, SOCAR, Glusco, Amic Energy, підвищили ціни на бензин і дизельне паливо на 30-110 копійок за літр.

З серпня 2017 року по лютий 2018 року ціни на нафтопродукти в Україні зросли в середньому на п'ять і більше гривень за літр і досягли рекордних значень: бензин подорожчав до 30 гривень за літр, а дизпаливо - до 28-29 гривень за літр.