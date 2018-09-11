Омелян назвав вартість проїзду в електричці з Києва до "Борисполя"
Ціна квитка на поїзд, який курсуватиме між Києвом і аеропортом "Бориспіль", становитиме 80 гривень.
Читайте такожУ «Борисполі» будують платформи для прийому поїздів із Києва (фото)
Про це повідомляє Status Quo з посиланням на заяву міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.
Міністр також зазначив, що дана ціна не остаточна, і може бути відкоригована "Укрзалізницею".
Між тим Омелян переконаний, що нова залізнична лінія буде користуватися популярністю в українців.
Запуск залізничної гілки від головного вокзалу до аеропорту "Бориспіль" заплановано на 1 грудня 2018 року.
Як повідомляв УНІАН, у лютому Кабмін підтримав будівництво лінії швидкісного залізничного сполучення з аеропортом "Бориспіль". Для будівництва цієї лінії необхідно близько 800 мільйонів гривень, а роботи планують закінчити у грудні 2018 року.