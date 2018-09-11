Київ оголосив новий тендер з будівництва метро на Виноградар

Початок аукціону відбудеться 16 листопада цього року.

КП "Київський метрополітен" 10 вересня повторно оголосило тендер на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар.

Про це повідомляється на сторінці метрополітену в Twitter.

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Очікувана вартість становить 5,99 млрд грн, повідомляється в системі ProZorro.

Початок аукціону відбудеться 16 листопада цього року, а пропозиції приймаються до 11 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, у мережі розгорівся скандал за участі в тендері з будівництва метро на Виноградар компанії з Росії.