Трикратне підвищення залізничних тарифів може обернутися зупинкою вантажних перевезень на УЗ

Остання ініціатива "УЗ" щодо уніфікації тарифів на порожні вагони обернеться для промисловців додатковими витратами в обсязі 5,3 млрд грн. щорічно.

Підвищення тарифів "Укрзалізниці" в три рази призведе до повної втрати вантажних перевезень держкомпанією.

Таку думку Мінпрому висловив член парламентського комітету з питань транспорту Володимир Гусак, коментуючи заяву фінансового директора УЗ Андрія Рязанцева про рівні "економічно справедливого тарифу на перевезення вантажів.

"Якщо "Укрзалізниця" хоче підвищити тариф у три рази, вона просто втратить всі вантажні перевезення, і тоді у компанії взагалі не буде ніяких доходів", – сказав В. Гусак.

Нардеп підкреслив, що останні заяви Рязанцева не мають під собою достатнього обґрунтування і викликають лише подив. "Безумовно, хотілося б поглянути на розрахунки та економічні показники по "Укрзалізниці", але виходячи з вже досить довгого досвіду взаємодії з "УЗ" з цим у залізниці виникають проблеми. Як правило, всі надані розрахунки й обґрунтування не витримують критики і мають дуже багато нестиковок, – зазначив він. – Часто від того, яких цілей "Укрзалізниця" намагається досягти, а як правило – це підвищення тарифів, розрахункові цифри і показники з одного і того ж питання, що надаються в різний час, можуть істотно розрізнятися".

"Виходячи з нашого досвіду і нашого розуміння ситуації в "Укрзалізниці" та в економіці України в цілому, безумовно, ні про яке підвищення тарифів зараз мова йти не може", – підкреслив Ст. Гусак.

Він зазначив, що за даними самої "Укрзалізниці" її вантажні перевезення є прибутковими і рентабельнішими, і у держкомпанії є необхідні кошти для оновлення рухомого складу після всіх підвищень тарифів на перевезення вантажів за останній час. "Фактично тариф за останнім часом підвищився на 50-60%", – нагадав нардеп.

"Професіоналізм людей, які працюють у фінансовій службі "Укрзалізниці", викликає великі сумніви. Наприклад, нещодавно А. Рязанцев заявив про збитковість експортних перевезень залізної руди. Я направив запит із проханням "УЗ" надати детальні розшифровки прибутковості та збитковості перевезень різних видів вантажів і сподіваюся, що, коли будуть отримані відповіді, це дасть досить чітку картину. І "Укрзалізниця" сама відкоригує твердження про збитковість експортних перевезень залізної руди", – упевнений Ст. Гусак.

Нагадаємо, вчора Рязанцев заявив про те, що рівень економічно справедливого тарифу на перевезення вантажів залізничним транспортом повинен бути в три рази більше діючого. Фіндиректор "Укрзалізниці" стверджує, що без підвищення тарифів неможливо очікувати суттєвих позитивних змін у розвитку залізничних перевезень.

Варто зазначити, що раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв про необхідність враховувати стан економіки країни за намір підвищити тарифи на вантажні залізничні перевезення. На думку прем'єра, "Укрзалізниця" повинна разом з бізнесом знайти збалансоване рішення з цього питання.

На думку промислових асоціацій, безпідставне підвищення залізничних тарифів і вартості використання вагонів "Укрзалізниці" коштувало української промисловості тільки за період з листопада 2017 року по липень 2018 року майже 19 млрд грн. додатково. А остання ініціатива "УЗ" щодо уніфікації тарифів на порожні вагони обернеться для промисловців додатковими витратами в обсязі 5,3 млрд грн. щорічно.