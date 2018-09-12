Територіальні автодороги передадуть обладміністраціям - Гройсман

Прем'єр зазначив, що місцева влада зможе привести територіальні дороги в порядок, оскільки гроші на місцях є.

Територіальні автомобільні дороги України, які з'єднують адміністративні центри областей з районними центрами, містами обласного значення, міста обласного значення між собою та адмінцентри районів між собою будуть передані на баланс обласних адміністрацій з 1 січня.

Читайте такожУ "Укравтодорі" пояснили, чому асфальт "тані" разом зі снігом

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

"Дорогам між райцентрами треба приділити особливу увагу. Як ми бачимо, сьогодні гроші є на місцях, і місцева влада має робити дороги між райцентрами. Тому давайте прискоримо це рішення, щоб з 1 січня облдержадміністрації ці дороги забрали і почали їх робити", - сказав Гройсман.

Прем'єр зазначив, що місцева влада зможе привести територіальні дороги до ладу, оскільки гроші на місцях є.

"Підготуйте (звернувся до глави "Укравтодору" - УНІАН) пропозицію уряду. І ми дороги між райцентрами передамо на місцевий рівень. Гроші ми вже передали - 17,7 мільярда на наступний рік", - сказав Гройсман.