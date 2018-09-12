Омелян розповів, на чому заробляють області, які відстають за темпами ремонту доріг

Раніше Кабінет міністрів зменшив витрати на будівництво і реконструкцію автодоріг в ряді областей, що викликало у них негативну реакцію.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що відстають за темпами ремонту доріг області не використовують гроші на ремонт за призначенням, а кладуть їх на депозит з метою отримати прибуток від відсотків.

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Про це він повідомив на засіданні уряду.

"Щодо тих, кому не подобається, що у них забирають гроші (на ремонт доріг – УНІАН). Іншої реакції бути не може. У ситуації, коли фінансовий ресурс обмежений, ми не можемо дозволити, що хтось тримає гроші на депозиті, отримує гроші і розповідає, що коли-то все буде. Це неприпустимо", - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів перерозподілив кошти на будівництво і реконструкцію автодоріг державного значення. Зменшення витрат передбачається у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській та Чернівецькій областях. Це рішення викликало негативну реакцію в областях.