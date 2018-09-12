Омелян розповів, на чому заробляють області, які відстають за темпами ремонту доріг
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що відстають за темпами ремонту доріг області не використовують гроші на ремонт за призначенням, а кладуть їх на депозит з метою отримати прибуток від відсотків.
Читайте такожУ "Укравтодорі" пояснили, чому асфальт "тані" разом зі снігом
Про це він повідомив на засіданні уряду.
"Щодо тих, кому не подобається, що у них забирають гроші (на ремонт доріг – УНІАН). Іншої реакції бути не може. У ситуації, коли фінансовий ресурс обмежений, ми не можемо дозволити, що хтось тримає гроші на депозиті, отримує гроші і розповідає, що коли-то все буде. Це неприпустимо", - підкреслив міністр.
Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів перерозподілив кошти на будівництво і реконструкцію автодоріг державного значення. Зменшення витрат передбачається у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській та Чернівецькій областях. Це рішення викликало негативну реакцію в областях.