"Укравтодор" назвав лідерів та аутсайдерів серед областей з ремонту доріг

За словами Новака, лідирує Закарпатська область, а найбільше відстає Миколаївська.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") назвало лідируючі і відсталі області у графіку виконання дорожніх робіт. Про це повідомив глава "Укравтодору" Славомір Новак на засіданні уряду в середу.

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"Перший раз за всю історію України відсоток виконання робіт в окремих областях на другому тижні вересня становить до 97%. Найкращий результат у Закарпатській – 97%, Кіровоградська – 92%, Запорізька, Волинська, Сумська, Донецька та Тернопільська - 85%. Найбільш слабкі показники у Миколаївській області – 17%, Житомирська – 24% і Київська – 24%", - сказав він.

За словами Новака, низький рівень виконання робіт в основному пов'язаний з блокуванням тендерів окремими компаніями і низьким темпом затвердження проектної документації.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів перерозподілив кошти на будівництво і реконструкцію автодоріг державного значення. Зменшення витрат передбачається у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській та Чернівецькій областях. Це рішення викликало негативну реакцію в областях.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляв, що Житомирська та Київська області є найбільш відсталими з темпами використання коштів від митного експерименту та субвенції з держбюджету, призначених на ремонт та будівництво доріг.

З 1 січня 2018 року "Укравтодор" відповідає лише за 50 тисяч кілометрів автодоріг країни, інші 120 тисяч кілометрів знаходяться під управлінням місцевої влади з гарантованим фінансуванням з Дорожнього фонду в обсязі 35% від його надходжень.

Цьогоріч 35% державного Дорожнього фонду в обсязі 11,53 мільярда гривень буде направлено в обласні держадміністрації та місто Київ. При цьому найбільшу за обсягом субвенцію мали отримати бюджет Києва - 1,15 мільярда гривень. Понад 600 мільйонів гривень - Харківська (656 мільйонів гривень), Вінницька (623 мільйони гривень) та Житомирська (617 мільйонів гривень) області. Понад 500 мільйонів гривень - бюджети Полтавській (558 млн грн), Донецької (557 мільйонів гривень), Дніпропетровській (553 мільйони гривень), Київської (550 мільйонів гривень), Львівської (583,2 мільйона гривень) областей.

Також 60% Дорожнього фонду в обсязі 19,56 мільярда гривень буде спрямовано на дороги державного значення.