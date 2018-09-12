В Україні протестувальники перекрили одразу кілька трас (відео)
13:51, 12 вересня 2018Транспорт/Зв'язок
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Українці вимагають привести до ладу автошляхи, які десятиліттями не бачили ремонту.
Протестувальники вимагають відремонтувати місцеві автошляхи / фото ТСН.иа
Люди вимагають привести до ладу автошляхи, які не бачили ремонту десятиліттями.
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Про це повідомляє ТСН.uа.
"Наймасовіша акція - на Миколаївщині. Жителі села Восіятське другу добу блокують трасу Кропивницький-Миколаїв", - йдеться в повідомленні.
Також заблокований шлях і на кордоні Чернівецької та Івано-Франківської областей в селі Великий Рожин.
Дорожні пікети. Відразу декілька українських трас перекрили протестувальники
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