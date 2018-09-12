этот материал доступен на русском

В Україні протестувальники перекрили одразу кілька трас (відео)

13:51, 12 вересня 2018
Транспорт/Зв'язок
660 0
Протестувальники вимагають відремонтувати місцеві автошляхи / фото ТСН.иа

Читайте такожУ "Укравтодорі" пояснили, чому асфальт "тані" разом зі снігом

Про це повідомляє ТСН.uа.

"Наймасовіша акція - на Миколаївщині. Жителі села Восіятське другу добу блокують трасу Кропивницький-Миколаїв", - йдеться в повідомленні.

Також заблокований шлях і на кордоні Чернівецької та Івано-Франківської областей в селі Великий Рожин.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #дороги в Україні#ремонт доріг в Україні