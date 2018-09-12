В Україні протестувальники перекрили одразу кілька трас (відео)

Українці вимагають привести до ладу автошляхи, які десятиліттями не бачили ремонту.

Люди вимагають привести до ладу автошляхи, які не бачили ремонту десятиліттями. Читайте такожУ "Укравтодорі" пояснили, чому асфальт "тані" разом зі снігом Про це повідомляє ТСН.uа. "Наймасовіша акція - на Миколаївщині. Жителі села Восіятське другу добу блокують трасу Кропивницький-Миколаїв", - йдеться в повідомленні. Також заблокований шлях і на кордоні Чернівецької та Івано-Франківської областей в селі Великий Рожин.

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