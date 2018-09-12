Укравтодор пообіцяв більше не класти асфальт під час снігопаду

У відомстві заявили, що дорожні служби в кількох областях ще в минулому місяці виконали майже весь план річних робіт.

Глава Агентства автомобільних доріг Славомір Новак закликав підлеглих раціонально використовувати кошти платників податків і дотримувати вимоги законодавства – таким чином, щоб асфальт в снігопад не укладали.

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«Хочу повідомити, що кожен начальник Служби має виходити з того, що наприкінці жовтня роботи повинні бути завершені. Практика проведення ремонтних робіт, коли падає сніг, повинна відійти в минуле», — сказав Новак, передає autonews.ua.

Також у відомстві заявили, що дорожні служби в кількох областях ще в минулому місяці виконали майже весь план річних робіт.

«Перший раз за всю історію України відсоток виконання запланованих робіт в окремих областях на кінець серпня становив 90-96%. Загальне виконання по країні — близько 70%», – повідомили в прес-службі відомства.