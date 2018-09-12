На дороги в 2019 році виділять 56 мільярдів

Фінансування ремонту та будівництва доріг в Україні в 2019 році буде збільшено на 19%.

Фінансування ремонту і будівництва доріг в Україні в 2019 році буде збільшено порівняно з 2018 роком на 19% - до 56 млрд грн.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду.

«Цього року на дорожнє будівництво ми виділили 47 млрд грн. Наступного року ми виділимо 56 млрд грн. При цьому, якщо цього року ми виділили 11 млрд грн на місцеві дороги, то наступного року виділимо 17 млрд грн», - сказав Гройсман.

При цьому прем'єр зазначив, що разом з грішми на місця передали і відповідальність.

«Коли я бачу неефективне використання ресурсів, порушення технологій, то я вважаю, що це виклик. Тому було доручення Держаудитслужбі перевірити кожну дорогу. Я б хотів, щоб кожна гривня йшла на якісне дорожнє покриття... Через кілька тижнів ми отримаємо остаточний звіт, який буде підставою направити матеріали до правоохоронних органів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури Володимир Омелян раніше заявляв, що нинішнього року в Україні можуть відремонтувати близько 4-5 тисяч кілометрів доріг. За підсумками 2017 року «Укравтодор» відремонтував близько 2,1 тис. км доріг, що є рекордним показником за останні 5 років.

З 1 січня 2018 року «Укравтодор» відповідає лише за 50 тис. км автодоріг країни, решта 120 тис. км перебувають під управлінням місцевої влади з гарантованим фінансуванням з Дорожнього фонду в обсягу 35% від його надходжень.

Цього року 35% державного Дорожнього фонду в обсягу 11,53 млрд грн направлено в обласні держадміністрації і місто Київ. При цьому найбільшу за обсягом субвенцію мали отримати бюджет Києва - 1,15 млрд грн, більш як 600 млн грн - Харківська (656 млн грн), Вінницька (623 млн грн) і Житомирська (617 млн грн) області. Більш як 500 млн грн - бюджети Полтавської (558 млн грн), Донецької (557 млн грн), Дніпропетровської (553 млн грн), Київської (550 млн грн), Львівської (583,2 млн грн) областей.

Також 60% Дорожнього фонду в обсягу 19,56 млрд грн направлено на дороги державного значення.