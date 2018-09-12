"Укравтодор" визначився, які дороги відремонтує в 2019 році

Мова йде як про міжнародні траси, так і дороги національного значення.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") визначилося з переліком доріг, ремонт яких є пріоритетним в 2019 році.

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Про це повідомив голова "Укравтодору" Славомір Новак на засіданні уряду в середу.

"В 2019 році плануємо ремонт на таких магістралях М-03 (Київ – Должанське" – УНІАН), М-04 ("Знам'янка – Луганськ" – УНІАН), починаємо масштабний ремонт траси "Київ – Одеса", М-09 ("Тернопіль – Львів – Рава-Руська" – УНІАН), М-12 ("Стрий – Знам'янка" – УНІАН), М-14 (Одеса – Новоазовськ" – УНІАН), М-19 ("Доманово – Порубне" – УНІАН) і М-21 ("Виступовичі - Могилів-Подільський" – УНІАН). А також Н-01 ("Київ – Знам'янка" – УНІАН), Н-03 ("Житомир – Чернівці" – УНІАН), Н-08 ("Бориспіль – Маріуполь" – УНІАН), Н-11 ("Дніпро – Миколаїв" – УНІАН), Н-14 ("Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв" – УНІАН) в Миколаївській області, М-26 ("Чугуїв – Мілове" – УНІАН)", - сказав Новак.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Кабміну 12 вересня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що фінансування ремонту та будівництва доріг в Україні в 2019 році буде збільшено порівняно з 2018 роком на 19% - до 57 мільярдів гривень.