Під податок у 25 тисяч гривень потраплять автомобілі середнього класу - експерт
Кабмін допускає помилку у встановленні критерію для стягнення річного податку на розкішні автомобілі у розмірі 25 тис. грн, оскільки під таке оподаткування потрапляє сегмент автомобілів середнього класу.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів (ВААІД) Олег Назаренко, коментуючи пропозицію Кабінету Міністрів України встановити річний податок у розмірі 25 тис. грн на автомобілі з об'ємом бензинового двигуна понад 3 тис. куб. см і дизельного - понад 2,5 тис. куб. см не старше 5 років.
«Об'єм двигуна не є показником «розкоші» автомобіля. На сьогодні автовиробники роблять акцент на його ефективність», - повідомив Назаренко.
«Згідно зі статистикою 2013 року, із 8 тис. проданих в Україні автомобілів преміум класу, що становить лише 4% від загальних продажів, під критерії даного законопроекту підпадає лише 9,9%», - зазначив Назаренко. Причому він додав, що під критерії законопроекту підпадає істотний відсоток автомобілів середнього цінового рівня.
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За словами Назаренка, для введення 25 тис. щорічного податкового збору уряду необхідно було обрати інший критерій «розкішності» автомобіля - ціну або його потужність.
«На сьогодні більшість преміальних виробників уже давно роблять ставку не на об'єм циліндрів, а на ефективність двигуна, застосовуючи турбонаддув, або бі-турбо. Наприклад, навіть у Росії взяли за критерій визначення розкоші потужність у кінських силах, більш об'єктивний критерій, ніж просто об'єм циліндрів»,- додав він.
Також, за його словами, вкрай негативно на розвиток авторинку вплинуть і інші запропоновані Кабміном зміни до Податкового кодексу: введення акцизу на автобуси і вантажні автомобілі, а також збільшення збору на імпорт автотранспорту на 5%.
«У жодній країні не існує акцизного збору на вантажівки та автобуси. Якщо деякі легкові автомобілі ще можна назвати предметами розкоші і ввести акциз, то автобуси і вантажні автомобілі є засобом виробництва», - повідомив Назаренко.
Причому він додав, що додаткові збори не лише підвищать ціну на автомобілі, але і у вигляді підвищення позначиться на вартості проїзду у громадському транспорті та тарифах вантажоперевезень.
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На думку Назаренка, дані урядові рішення сприятимуть не виходу українського авторинку із кризи, а ще більше скоротять обсяги імпорту і продажу автомобілів в Україні.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України, у рамках проведення податкової реформи, запропонував Верховній Раді ввести податок на автомобілі з об'ємом бензинового двигуна понад 3 тис. куб. см і дизельного понад 2,5 тис. куб. см і не старше 5 років у розмірі 25 тис. грн.
Ці пропозиції містяться в урядовому законопроекті №1578, опублікованому на веб-порталі парламенту.
Також Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді ввести від 1 січня 2015 року додаткове мито на імпорт автотранспорту у розмірі 5%, строком на 12 місяців.
Дані пропозиції містяться у зареєстрованому 22 грудня проекті закону про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року.