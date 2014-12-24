Під податок у 25 тисяч гривень потраплять автомобілі середнього класу - експерт

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів (ВААІД) Олег Назаренко, коментуючи пропозицію Кабінету Міністрів України встановити річний податок у розмірі 25 тис. грн на автомобілі з об'ємом бензинового двигуна понад 3 тис. куб. см і дизельного - понад 2,5 тис. куб. см не старше 5 років.

«Об'єм двигуна не є показником «розкоші» автомобіля. На сьогодні автовиробники роблять акцент на його ефективність», - повідомив Назаренко.

«Згідно зі статистикою 2013 року, із 8 тис. проданих в Україні автомобілів преміум класу, що становить лише 4% від загальних продажів, під критерії даного законопроекту підпадає лише 9,9%», - зазначив Назаренко. Причому він додав, що під критерії законопроекту підпадає істотний відсоток автомобілів середнього цінового рівня.

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За словами Назаренка, для введення 25 тис. щорічного податкового збору уряду необхідно було обрати інший критерій «розкішності» автомобіля - ціну або його потужність.

«На сьогодні більшість преміальних виробників уже давно роблять ставку не на об'єм циліндрів, а на ефективність двигуна, застосовуючи турбонаддув, або бі-турбо. Наприклад, навіть у Росії взяли за критерій визначення розкоші потужність у кінських силах, більш об'єктивний критерій, ніж просто об'єм циліндрів»,- додав він.

Також, за його словами, вкрай негативно на розвиток авторинку вплинуть і інші запропоновані Кабміном зміни до Податкового кодексу: введення акцизу на автобуси і вантажні автомобілі, а також збільшення збору на імпорт автотранспорту на 5%.

«У жодній країні не існує акцизного збору на вантажівки та автобуси. Якщо деякі легкові автомобілі ще можна назвати предметами розкоші і ввести акциз, то автобуси і вантажні автомобілі є засобом виробництва», - повідомив Назаренко.

Причому він додав, що додаткові збори не лише підвищать ціну на автомобілі, але і у вигляді підвищення позначиться на вартості проїзду у громадському транспорті та тарифах вантажоперевезень.

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На думку Назаренка, дані урядові рішення сприятимуть не виходу українського авторинку із кризи, а ще більше скоротять обсяги імпорту і продажу автомобілів в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України, у рамках проведення податкової реформи, запропонував Верховній Раді ввести податок на автомобілі з об'ємом бензинового двигуна понад 3 тис. куб. см і дизельного понад 2,5 тис. куб. см і не старше 5 років у розмірі 25 тис. грн.

Ці пропозиції містяться в урядовому законопроекті №1578, опублікованому на веб-порталі парламенту.

Також Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді ввести від 1 січня 2015 року додаткове мито на імпорт автотранспорту у розмірі 5%, строком на 12 місяців.

Дані пропозиції містяться у зареєстрованому 22 грудня проекті закону про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року.