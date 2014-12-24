Аеропорт Запоріжжя сьогодні відновлює роботу
19:57, 24 грудня 2014Транспорт/Звя'зок
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Державна авіаційна служба прийняла рішення відкрити польоти в аеропорт Запоріжжя з 20.00 сьогоднішнього дня.
Аеропорт Запоріжжя відновлює роботу сьогодні ввечері / www.fresher.ru
Про це повідомив голова Державіаслужби Денис Антонюк. "Відкриваємо Запоріжжі сьогодні, з 20.00", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, 13 грудня аеропорти Харкова, Дніпропетровська і Запоріжжя тимчасово припинили свою роботу.
За інформацією голови Державіаслужби Антонюка, рішення про закриття аеропортів було прийнято з міркувань безпеки.
16 грудня аеропорти Дніпропетровська і Харкова відновили роботу в штатному режимі. Для аеропорту Запоріжжя заборона на польоти була подовжена спочатку до 20, а потім - до 23 грудня.
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