Аеропорт Запоріжжя сьогодні відновлює роботу

Про це повідомив голова Державіаслужби Денис Антонюк. "Відкриваємо Запоріжжі сьогодні, з 20.00", - сказав він.

Читайте такожЗаборона на польоти в аеропорт Запоріжжя продовжена на 2 дні

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня аеропорти Харкова, Дніпропетровська і Запоріжжя тимчасово припинили свою роботу.

За інформацією голови Державіаслужби Антонюка, рішення про закриття аеропортів було прийнято з міркувань безпеки.

16 грудня аеропорти Дніпропетровська і Харкова відновили роботу в штатному режимі. Для аеропорту Запоріжжя заборона на польоти була подовжена спочатку до 20, а потім - до 23 грудня.