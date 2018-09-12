Апеляційний суд: АМКУ не має права вимагати у «Київстару» дані про абонентів

У "Київстарі" наполягають, що інформація про дзвінки клієнтів, маршрути, тривалість дзвінків і геолокацію є конфіденційною, тому надання такої інформації без рішення суду є порушенням чинного законодавства.

Апеляційний господарський суд Києва підтвердив рішення суду першої інстанції про те, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) не має права вимагати у компанії «Київстар» дані про її абонентів.

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«Апеляційну скаргу Антимонопольного комітету України залишити без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 11.06.2018 у справі №910/1339/18 без змін», - йдеться в рішенні суду від 4 вересня.

Таким чином, суд апеляційної інстанції залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким позов «Київстару» до Антимонопольного комітету України було задоволено повністю.

«Суди визнали неправомірним рішення АМКУ, яким на нашу компанію було накладено штраф за відмову розкрити дані про факт телефонних розмов абонентів на вимогу АМКУ без відповідного судового рішення. Зокрема, "Київстар" наполягає на необхідності неухильного дотримання державними органами та операторами норм ст. ст. 31, 32 Конституції України, які гарантують таємницю телефонних розмов та конфіденційної інформації про особисте життя фізичних осіб», - прокоментували УНІАН рішення суду в компанії «Київстар».

У компанії підкреслюють, що інформація про дзвінки клієнтів, маршрути, тривалість дзвінків і геолокацію є конфіденційною, тому надання такої інформації без рішення суду або слідчого судді є порушенням чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2017 року Антимонопольний комітет ухвалив рішення про накладення штрафу на компанію «Київстар» у розмірі 54 тис. грн за ненадання інформації про абонентські дані клієнта «Київстар», у тому числі інформації про телефонні розмови.

Обгрунтовуючи свою позицію, АМКУ послався на положення Закону «Про Антимонопольний комітет України», яким передбачено його право запитувати будь-яку інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

Однак у компанії «Київстар» підкреслили, що «зазначені положення не передбачають, що таке право поширюється на персональні дані абонентів мобільного зв'язку й, зокрема, інформацію про їхні телефонні розмови, для яких встановлено спеціальний режим охорони».

«Київстар» оскаржив рішення АМКУ в суді.

Довідка УНІАН. "Київстар" - український оператор телекомунікацій, який надає послуги зв'язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 3G і 4G. Послугами оператора користуються понад 26 млн абонентів.

Акціонери "Київстар" - міжнародна група VEON Ltd, офіс у Нідерландах. Акції групи перебувають у вільному обігу на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк) і Euronext (Амстердам).