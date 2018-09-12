На українських дорогах може з'явиться шумова і світлова розмітка

Така розмітка може стати дієвим засобом підвищення безпеки руху на дорогах, вважають у Мінрегіоні.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) розглядає введення шумової та світлової розмітки під час проектування доріг.

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Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

"Така розмітка може стати дієвим засобом підвищення безпеки руху на наших дорогах. Наприклад, у Фінляндії, Данії та Швеції застосування шумових смуг дозволило досягти значного зниження рівня аварійності на дорогах і є обов'язковим для будівництва нових доріг", - написав заступник міністра.

Шумова дорожня розмітка - штучно створена нерівність - виїмка чи височина, яка залежно від призначення облаштовується уздовж або поперек дороги. Під час наїзду на неї водій автомобіля починає відчувати істотний вібраційний та шумовий вплив, і це сприяє підвищенню уваги на дорозі під час руху вздовж дорожніх узбіч або перед наближенням до ділянки з підвищеною небезпекою.

Люмінесцентна дорожня розмітка підсвічується за рахунок спеціальної фарби, яка накопичує, а потім випромінює світло протягом 10 годин після заходу сонця. Це покращує видимість для водіїв у вечірній час, зменшує кількість аварій на дорогах і підвищує безпеку руху.

За словами Парцхаладзе, використання даних видів розмітки пропонується впровадити у державній будівельній нормі для будівництва нових та реконструкції існуючих доріг.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України змінило державну будівельну норму (ДБН), передбачивши звуження ширини смуг руху в містах і селах з метою впровадження європейських стандартів безпеки на дорогах.