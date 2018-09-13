Омелян назвав важливу перевагу для українців від скасування потягів до РФ

Міністр інфраструктури вважає, що залізничне сполучення з РФ повинно бути зупинене.

У Кабінеті міністрів немає одностайної підтримки припинення залізничного пасажирського сполучення із Росією.

Про це ефірі "5 каналу" заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Тут немає одностайної підтримки уряду. Ми виходимо з цієї позиції, що таке сполучення повинно бути зупинене. Навіть не виходячи з тієї ситуації, що війна; що морально-етично їздити до країни-агресора, яка вбиває твоїх співвітчизників – це, мабуть, недобре, м'яко кажучи", – вважає міністр.

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Крім того, він зазначає, що внутрішні перевезення отримають від цього значну перевагу.

"Ми виходимо з того, що в нас є величезний незадоволений внутрішній попит на залізничні перевезення. Потягів та вагонів хронічно не вистачає. Люди весь час скаржаться, що купити квитки неможливо. Для нас логічно тоді 80 поїздів, що їздять у російському напрямку, переорієнтувати на внутрішній ринок чи в західному напрямку. А це понад 200 вагонів щодобово. Я вважаю, що вони істотно вплинуть на картинку перевезень в Україні", – переконаний Омелян.

Він резюмує: "Тому я би хотів, щоб це рішення було прийняте на рівні уряду, але щодо часу я поки що не готовий коментувати. В нас є своя позиція, вона обговорюється".