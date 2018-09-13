Омелян "щиро" вибачився перед українцями за жахливий стан доріг

За словами очільника Мінінфраструктури, наразі в кожній області України ведуться роботи з ремонту доріг, техніка на місцях.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян прокоментував акції протесту та перекриття трас на Івано-Франківщині та Миколаївщині через незадовільний стан доріг.

В ефірі "5 каналу" він зазначив, що ситуація в Івано-Франківській та Миколаївській області відрізняється, «бо якщо у першому випадку люди справді обурені відсутністю доріг, то в другому випадку – тим, що Кабмін перерозподілив кошти на ремонт у цій області».

"Я хотів би щиро звернутися до громадян України з вибаченням за той стан доріг, який ми успадкували за десятиліття неякісної роботи. І ми робимо максимально можливе як уряд, щоб в Україні дороги ремонтувалися", – сказав він.

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За словами очільника Мінінфраструктури, в кожній області України такі роботи ведуться, техніка на місцях.

"Максимально можливий ресурс держави в час війни, в час, коли треба реформувати все, ми використовуємо саме на дороги, тому що це пріоритет №1... З наступного року буде збільшено кількість фінансування дорожньої галузі, 75% всіх акцизів надходитиме до Дорожнього фонду, а це становить приблизно 56 млрд гривень. Таких грошей Україна ніколи не бачила", – наголошує Омелян.

Водночас, міністр уточнив: якщо йдеться про місцеву дорогу – звертатися потрібно аж ніяк не до "Укравтодору".

"Коли ми говоримо про дороги обласного рівня – це область. Про місцеві – це місцеві органи влади. "Укравтодор" відповідає лише за 47 тис.км доріг по всій державі зі 170 тис. км, які є на балансі", – заявив Омелян.