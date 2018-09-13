У Раді назвали ударом по промисловості можливе підвищення залізничних тарифів в 3 рази

Кожна людина відчує цей негатив на собі – хтось через ціни у магазинах і знеціненні гривні, хтось - втративши робоче місце.

Потенційне підвищення залізничних тарифів на вантажні перевезення в 3 рази, про яке нещодавно заявило керівництво ПАТ "Укрзалізниця" (УЗ), стане ударом по українській промисловості і експортерам.

Таку думку в коментарі Бізнес-порталу UAprom висловив голова парламентського Комітету з питань промисловості та підприємництва Віктор Галасюк.

"Особливо постраждає гірничо-металургійний комплекс, на який припадає 45% вантажних перевезень УЗ, а також майже чверть експорту і промвиробництва. Також серйозно будуть страждати аграрії. Потенційний виграш державного монополіста "Укрзалізниці" буде повністю знівельовано і перевершено негативними макроэффектами – падінням експорту, погіршенням платіжного балансу, ослабленням гривні та зростанням інфляції", - сказав він.

За його словами, кожна людина відчує цей негатив на собі – хтось через ціни у магазинах і знеціненні гривні, хтось - втративши робоче місце.

"Промисловість сьогодні потрібно всебічно підтримувати, в тому числі шляхом стримування енергетичних і залізничних тарифів", - зазначив Галасюк.

Відповідаючи на питання про те, що для вирішення всіх стратегічних проблем УЗ потрібен трильйон гривень та 30 років (про що нещодавно заявив топ-менеджмент компанії), нардеп зауважив, що дуже дивно чути подібні заяви.

"У минулому році вартість вантажних залізничних перевезень зросла більш ніж на 40%. "Укрзалізниця" зібрала додаткові мільярди з промисловості, аграріїв та інших промспоживачів. Зобов'язувалися замовляти вітчизняні вагони з українського ж металу. Але, за наявною у мене інформацією, річний план капітальних інвестицій в цьому році поки виконано менше ніж на 20% (за перше півріччя інвестовано 3,5 млрд грн з запланованих 18,4 млрд грн).

Таким чином, зазначив Галасюк, тарифи піднімаються, величезні гроші з українських виробників викачують, а проблему з перевезеннями, в т. ч. з дефіцитом локомотивів і вагонів, вирішити не можуть, навіть незважаючи на наявність коштів.

"Очевидно, не кошти або тариф сьогодні є "вузьким місцем" УЗ. Потрібно шукати резерви, переходити на стратегічний, а не ситуативний менеджмент, налагоджувати державно-приватне партнерство", - констатував глава промислового комітету.

Нагадаємо, раніше фінансовий директор УЗ Андрій Рязанцев заявив про те, що рівень економічно справедливого тарифу на перевезення вантажів залізничним транспортом повинен бути в три рази більше діючого, а без підвищення тарифів неможливо очікувати суттєвих позитивних змін у розвитку залізничних перевезень.