Тернопільщина стала одною з найкращих областей за темпами будівництва доріг – Новак

В області вже виконано 87% запланованих робіт, тоді як середній рівень по Україні – 67%.

Тернопільщина стала одною з найкращих областей в Україні за темпами будівництва доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час перебування в Тернопільській області заявив в. о. Голови Укравтодору Славомір Новак.

«В області вже виконано 87% запланованих робіт, середній рівень по Україні – 67%. Середній рівень по Україні веж піднявся до загальноєвропейського, бо 2 роки тому на дану пору рівень виконання будівельних робіт складав 14%, минулого року – 34% На Тернопільщині працюють швидко і це добре», – сказав Новак.

Він додав, що наступного року обсяги будівництва доріг в Україні збільшаться. Зокрема, на 30% зросте субвенція на місцеві дороги.

«Вчора на засіданні Кабміну Прем’єр-міністр Гройсман повідомив, що на наступний рік буде виділено на будівництво доріг ще більше коштів. На ці цілі у 2019 році вже буде скеровано 75% надходжень від акцизу, а не 50%, як цього року. Зростає субвенція і на місцеві дороги. Цього року ми виділили 11,5 млрд грн, наступного буде 15 млрд. Зокрема, Тернопільщині отримала 312 млн грн, наступного року ми скеруємо близько 500 млн», – повідомив Новак.

Під час перебування на Тернопільщині керівник Укравтодору проінспектував частину магістралі М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка – дорогу Тернопіль-Підволочиськ, яка є частиною транснаціонального коридору Go Highway. Ремонт цієї дороги здійснили за 4 місяці. Її довжина складає майже 39 км. Вартість ремонту – 777 млн. грн.

Також Новак оглянув роботи на трасі Р-41, яка йде обхід Тернополя. Ремонт даного об’їзду дозволить зменшити транспортний потік великогабаритних автомобілів через Тернопіль і з' єднає дві головні магістралі М-19 та М-09.

Цього року на ремонт цієї ділянки виділили 250 млн грн. Протяжність дороги – 14,5 км. Розпочали ремонтні роботи наприкінці серпня. Завершити їх планують через два тижні.