На Хрещатику влаштують Свято подяки: рух перекриють з вечора 21 до ранку 24 вересня

23 вересня у центрі столиці відбудеться Всеукраїнське свято подяки.

З вечора 21 вересня до ранку 24 вересня на столичному Хрещатику буде заборонено рух транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, 23 вересня на Хрещатику відбудеться Всеукраїнське свято подяки.

Під час підготовки і проведення заходу, з 21.00 21 вересня до 6.00 24 вересня передбачено заборонену руху всіх видів транспорту вулицею Хрещатик (від перетину з вулицею Богдана Хмельницького до перетину з Алеєю Героїв Небесної сотні).

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З 6.00 до 24.00 23 вересня діятиме обмеження руху транспорту двома крайніми правими смугами руху на Хрещатику на ділянці від Бессарабської площі до вулиці Богдана Хмельницького в напрямку Європейської площі для зупинки транспортних засобів з метою заїзду учасників заходу з обмеженою мобільністю.

Окрім того, на час проведення заходу змінять роботу маршрути наземного пасажирського транспорту, які курсують вказаними ділянками, про що буде повідомлено додатково