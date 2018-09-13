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На Хрещатику влаштують Свято подяки: рух перекриють з вечора 21 до ранку 24 вересня

14:39, 13 вересня 2018
Транспорт/Зв'язок
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На час проведення заходу змінять роботу маршрути наземного пасажирського транспорту / фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, 23 вересня на Хрещатику відбудеться Всеукраїнське свято подяки.

Під час підготовки і проведення заходу, з 21.00 21 вересня до 6.00 24 вересня передбачено заборонену руху всіх видів транспорту вулицею Хрещатик (від перетину з вулицею Богдана Хмельницького до перетину з Алеєю Героїв Небесної сотні).

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З 6.00 до 24.00 23 вересня діятиме обмеження руху транспорту двома крайніми правими смугами руху на Хрещатику на ділянці від Бессарабської площі до вулиці Богдана Хмельницького в напрямку Європейської площі для зупинки транспортних засобів з метою заїзду учасників заходу з обмеженою мобільністю.

Окрім того, на час проведення заходу змінять роботу маршрути наземного пасажирського транспорту, які курсують вказаними ділянками, про що буде повідомлено додатково

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Теги: #Хрещатик#рух#перекриття дороги