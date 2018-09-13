Нове "будівництво століття" у Росії накрилося - ЗМІ

Схоже, що в найближчому майбутньому вантажі на Сахалін так і будуть возити суднами.

Міст, який повинен зв'язати острів Сахалін з материком, найімовірніше, не побудують, оскільки для нього недостатньо вантажів.

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Його зведення економічно недоцільне й не окупиться, пише газета "Ведомости", посилаючись на чиновників та промисловців.

Головним вантажем для переправи могло б стати вугілля, проте, за даними ЗМІ, жоден з вантажовласників-вугільників не підтримав ініціативу.

Як раніше повідомляв "Комерсант", можливе наступне мегабудівництво РФ, міст на Сахалін, у перерахунку на кілометр коштує в 3,5 рази дорожче від відкритого окупантами Кримського.

"Вартість без ПДВ — 540,3 млрд руб., з них міст — 252,8 млрд руб. Крім того, ВАТ РЖД потрібно вкласти 92,1 млрд руб. на залізницю Сахаліну. Проектні роботи займуть три роки (2018-2020 роки), будівельні — п'ять років (2019-2023 роки)", - підрахували в РФ.

24 липня Путін повідомив, що доручив уряду РФ опрацювати питання про будівництво мосту на острів Сахалін.