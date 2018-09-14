Людям, які майже три доби блокували трасу Кропивницький-Миколаїв, пообіцяли знайти гроші на її ремонт

Мітингувальники тимчасово відкрили проїзд для всіх видів транспорту.

На Миколаївщині жителі села Возсіятське, які майже три доби блокували рух транспорту трасою національного значення "Кропивницький-Миколаїв", тимчасово відкрили проїзд для усіх видів транспорту.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, блокували дорогу, яку в народі називають «пекельною», з вимогою її ремонту.

Наразі пристали на пропозицію обласних та районних депутатів. Ті повідомили, що наступної середи уряд спробує домовитися, чи дати грошей на ремонт сумнозвісної траси.

Як повідомляв УНІАН, фінансування ремонту і будівництва доріг в Україні в 2019 році буде збільшено порівняно з 2018 роком на 19% - до 56 млрд грн.