Людям, які майже три доби блокували трасу Кропивницький-Миколаїв, пообіцяли знайти гроші на її ремонт
14:23, 14 вересня 2018Транспорт/Зв'язок
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Мітингувальники тимчасово відкрили проїзд для всіх видів транспорту.
Трасу Кропивницький-Миколаїв блокували з вимогою ремонту / фото УНИАН
На Миколаївщині жителі села Возсіятське, які майже три доби блокували рух транспорту трасою національного значення "Кропивницький-Миколаїв", тимчасово відкрили проїзд для усіх видів транспорту.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, блокували дорогу, яку в народі називають «пекельною», з вимогою її ремонту.
Наразі пристали на пропозицію обласних та районних депутатів. Ті повідомили, що наступної середи уряд спробує домовитися, чи дати грошей на ремонт сумнозвісної траси.
Уряд спробує домовитися про надання коштів на ремонт траси "Кропивницький-Миколаїв"
Як повідомляв УНІАН, фінансування ремонту і будівництва доріг в Україні в 2019 році буде збільшено порівняно з 2018 роком на 19% - до 56 млрд грн.
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