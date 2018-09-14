ДПСУ прокоментувала небезпечні маневри озброєних ФСБшників в Азовському морі (фото)

Морська охорона виявила в районі Довжанської коси російський прикордонний катер, який небезпечно маневруючи наблизився на декілька метрів до катера ДПСУ.

Російський прикордонний катер в Азовському морі здійснював провокаційні, небезпечно маневруючи поряд з українським катером Морської охорони.

Читайте такожНизка російських судновласників припиняє перевезення в Україну через санкції – ЗМІ

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, інцидент відбувся в районі Довжанської коси, коли під час несення служби катер Маріупольського загону морської охорони виявив російський прикордонний сторожовий катер типу «Мангуст».

"Під час опитування російський екіпаж повідомив, що слідує згідно з завданням, однак після цього змінив курс та вирушив у напрямку українського катера. При цьому він здійснював небезпечні маневри і наблизився на декілька метрів до катера Держприкордонслужби. Росіянам порекомендували змінити курс, на що вони знову відповіли небезпечним маневром, створюючи небезпечні умови навігації. Далі російський прикордонний сторожовий катер все ж змінив напрямок руху", - зазначили у Держприкордонслужбі.

У ДПСУ вважають, що такими діями екіпаж прикордонної служби ФСБ Росії порушив вимоги Міжнародних правил попередження зіткнення суден у морі та намагався створити провокаційні дії.