Залізниці з початку грудня перевезли 2,3 млн тонн зернових

Згідно з повідомленням, щодобова кількість навантажених зерновозів з початку грудня скоротилася на 17,5% - до 1,6 тис. зерновозів.

«З початку грудня навантажено зерна 31,7 тис. вагонів (2,1 млн тонн), з них на експорт в порти 30 тис. зерновозів (близько 2 млн тонн), за прямим варіантом, з перевантаженням відразу на судна, які чекають в портах - 840 вагонів (55 тис. тонн), на внутрішній ринок перевезено 1,9 тис. вагонів (101 тис. тонн)», - йдеться в повідомленні.

При цьому фактичне навантаження зерна становило 1435 зерновозів щодня, що на 93 вагони менше встановленої планової навантаження (1528 зерновозів). Навантаження зерна на експорт на порти становило 1351 вагон щодоби, що менше аналогічного показника грудня 2013 року на 272 вагони.

За даними «Укрзалізниці», в грудні поточного року загальний робочий парк зерновозів, щодоби задіяних у перевезеннях зернових, становив 13,7 тис. вагонів, що більше січня 2013 року на 1,7 тис. вагонів.

«Такої кількості зерновозів достатньо для перевезення 40 млн тонн зернових вантажів», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-жовтні 2014 року збільшили навантаження зернових вантажів порівняно з аналогічним періодом минулого року на 22,9% - до 18,8 млн тонн, задіявши в перевезеннях 292,6 тис. вагонів.

Обсяг зерна, відвантаженого і перевезеного залізничним транспортом України у 2013 році, суттєво скоротився порівняно з 2012 роком - на 0,5%, до 21,8 млн тонн.