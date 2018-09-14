Кабмін пропонує в держбюджеті-2019 направити на будівництво доріг 56 мільярдів гривень

Зокрема, на дороги місцевого значення буде спрямовано 17,7 млрд грн.

Кабінет міністрів пропонує в державному бюджеті на 2019 рік спрямувати на будівництво доріг 56 млрд грн.

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Про це під час позачергового засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Ми кілька років як масштабно підійшли до будівництва нових доріг. І наступного року ми не відходитимемо від цього пріоритету. Ми розуміємо, що якість доріг - це питання життя українських водіїв, і також не варто забувати, що це і судини нашої національної економіки... Нові дороги і український Дорожній фонд зросте на 8,3 млрд грн наступного року і дорівнюватиме 56 млрд грн", - сказав Гройсман.

За словами глави уряду, зокрема, на дороги місцевого значення з держбюджету буде спрямовано 17,7 млрд грн.

"Тут ми вимагатимемо якості, своєчасності та пріоритетів виконання робіт, щоб чиновники ні до себе додому будували дороги, а для людей. Ми ставимо питання про будівництво доріг між районними центрами. Окремо хочу сказати, що 2,5 млрд грн ми спрямуємо на безпеку на дорозі", - сказав прем'єр.