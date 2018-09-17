Tesla скасувала безкоштовну підзарядку електрокарів для нових клієнтів
Протягом останніх 5 років Tesla створила мережу Supercharger, енергія в якій була доступною безкоштовно для переважної більшості водіїв.
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Про це повідомляє Новое время.
"17 вересня, після кількох "помилкових тривог", Tesla все ж припинила роздачу безкоштовної енергії", - йдеться в повідомленні.
Таке рішення з минулого року діяло для власників седанів Model 3, але тепер воно буде поширюватися на всіх нових покупців Tesla. Надання безоплатної зарядки в мережі Supercharger в рамках реферальної програми також припинилося.
Тепер за кожного, купив за рекомендацією Model S, Model X або Model 3 Performance, можна отримати кредит на зарядку на суму лише 100 доларів.
Кінець епохи безкоштовної енергії, мабуть, використовується Tesla для того, щоб закінчити рік з прибутком. Крім того, тепер Tesla зможе дещо знизити ціни на автомобілі, в які входила вартість "безкоштовної" енергії.
Одним з ефектів того, що зарядка перестає бути безкоштовною, може стати зменшення користувачів, які заряджають свої машини на фірмових станціях Supercharger.
Експерти підрахували, що мережа тепер видає понад 400 ГВтч енергії, і вона швидко розширюється по мірі побудови нових станцій. Якби вся ця енергія була продана Tesla, виручка компанії становила б від 50 до 100 мільйонів доларів. У міру зростання мережі і збільшення кількості електромобілів платна зарядка стане значним джерелом доходу.