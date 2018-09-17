На українських АЗС продовжують зростати ціни

Зростання цін у роздробі почалося з 20-х чисел серпня у відповідь на різке ослаблення гривні.

За вихідні ціни бензину і дизпального в мережах АЗС WOG та ОККО зросли на 46 коп./л і 50 коп./л відповідно.

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Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку «Консалтингової групи А-95», передає enkorr.

Бензин марки А-92 в мережі WOG подорожчав до 32,95 грн/л, А-95 — до 33,95 грн/л, А-95+ — до 34,95 грн/л. Ціна на ДП на WOG зросла до 31,45 грн/л. В мережі ОККО ціна бензину А-92 зросла до 32,99 грн/л, А-95 — до 33,99 грн/л, А-95+ — до 34,99 грн/л, дизельного пального — до 31,49 грн/л.

Всі види пального на станціях SOCAR також подорожчали на 50 коп/л: бензин марки А-92 подорожчав до 32,99 грн/л, А-95 — до 33,99 грн/л, А-95+ — до 34,99 грн/л, ДТ — до 31,49 грн/л. На 34-54 коп./л підвищили вартість пального KLO, Glusco.

Такі мережі, як «Автотранс», «Катрал» «Укр-Петроль» і «Нефтек» підвищили ціни на 30-40 коп./л.

Середня роздрібна ціна ДП по країні 17 вересня зросла на 13 коп./л, бензину — на 13-16 коп./л.

Нагадаємо, роздрібні ціни зростають через ослаблення гривні до долара та євро. За останні два тижні офіційний курс гривні до долара опустився на 2,4% до 28,38 грн/дол. з 27,7 грн/дол., до євро — на 4,1% з 31,63 грн/євро до 32,94 грн/євро.

Також на початку вересня продовжилося зростання європейських котирувань бензину і дизпального. У порівнянні із середнім значенням котирувань за останні два тижні серпня, бензин зріс на 1% ($10/т), дизпальне — на 3% ($20/т).

Зростання цін у роздробі почалося з 20-х чисел серпня у відповідь на різке ослаблення гривні.