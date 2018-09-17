Фінансування Мінінфраструктури можуть збільшити на 18%

"Укравтодор" може отримати в 2019 році 34,96 мільярда гривень держфінансування проти передбачених у державному бюджеті на поточний рік 31,338 мільярда гривень.

Кабінет міністрів України пропонує виділити на фінансування Міністерства інфраструктури в 2019 році 3,753 мільярда гривень, що на 18% більше, ніж у 2018 році.

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Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроекту №9000 "Про Державний бюджет на 2019 рік", опублікованому на сайті Верховної Ради.

Зокрема, видатки на міністерство з основного фонду держбюджету становитимуть 458 мільйонів гривень, а зі спеціального фонду буде виділено 3,295 мільярда гривень.

Витрати на утримання апарату міністерства наступного року уряд пропонує збільшити на 0,5% порівняно з поточним роком – до 113,4 мільйона гривень.

Крім цього, на організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 10,177 мільйона гривень.

На бюджетну програму підтримки експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів в 2019 році планується залучити понад 163,3 мільйона гривень та направити їх на здійснення експлуатації, ремонту та реконструкції судноплавних шлюзів, що сприятиме забезпеченню безпеки судноплавства.

Уряд також передбачає витрати на утримання бюджетної програми "Керівництво та управління у сферах морського і річкового транспорту" в обсязі 49,171 мільйона гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту" передбачено видатки спеціального фонду державного бюджету в обсязі 295,360 мільйона гривень.

За бюджетною програмою "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" видатки загального фонду державного бюджету передбачені обсягом 122,228 мільйона гривень.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") може отримати в 2019 році 34,96 мільярда гривень фінансування з державного бюджету проти передбачених у державному бюджеті на поточний рік 31,338 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету України на 2019 рік, заснований на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%.