Україна розраховує запустити супутник зв'язку "Либідь" вже 2019 року

Для цього, за словами голови держагентства, потрібно відновити співпрацю з канадською компанією-підрядником.

Державне космічне агентство планує, що запуск першого українського телекомунікаційного супутника "Либідь" відбудеться в серпні наступного року, якщо канадський підрядник відновить роботу над проектом до кінця 2018 року.

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Про це УНІАН повідомив голова Державного космічного агентства України (ДКАУ) Павло Дегтяренко.

"Спочатку нам необхідно повернути канадців (канадська компанія-підрядник MDA - УНІАН) в проект, ми вже близько року спілкуємося, після чого знадобиться близько восьми місяців, щоб запустити ("Либідь" - УНІАН). Якщо цього року вдасться їх повернути, то ми доробимо ракетоносій, і десь до кінця серпня наступного року запустимо апарат", - повідомив Дегтяренко.

Разом з тим, за його словами, можливий і песимістичний сценарій запуску проекту.

"Песимістичний сценарій - вони (канадська компанія - підрядник MDA - УНІАН) будуть упиратися, ми закінчимо розгляд справи в Лондонському арбітражі, сподіваюся, що переможемо, вони повернуть гроші за проект і доведеться створювати нові космічні апарати. На це може піти ще п'ять років", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році ДКАУ та канадська MacDonald Dettwiler and Associates (MDA) підписали контракт на створення супутника національної супутникової системи зв'язку (НССЗ) "Либідь". MDA виступає головним підрядником по створенню системи. Згідно з умовами контракту, всі питання по створенню і запуску супутника є компетенцією MDA, який передає супутник замовнику – українському ДП "Укркосмос" вже на орбіті.

Фінансування проекту забезпечено за рахунок залученого в 2009 році під держгарантії кредиту Канадського експортного агентства (EDS) об'ємом 254,6 мільйона доларів.

Спочатку запуск "Либіді" намічений на 2012 рік, терміни запуску неодноразово зміщувалися з різних причин.

У 2017 стало відомо, що запуск супутника, запланований з 2011 року, не здійсниться через те, що канадська сторона не виконала взяті на себе зобов'язань в зв'язку з фінансовими проблемами.