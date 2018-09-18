Україна відмовиться від ямкового ремонту доріг вже за п'ять років - голова "Укравтодору"

Це буде, як у більшості європейських країн, зазначив Новак.

Україна може через п'ять років відмовитися від проведення ямкового ремонту на основних автомобільних магістралях країни.

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Про це під час форуму Європейської Бізнес Асоціації заявив глава "Укравтодору" Славомір Новак, передає кореспондент УНІАН.

"Ми відходимо від ямкового ремонту. За п'ять років держава буде готова забути про ямковий ремонт на основних магістралях. Це буде, як у більшості європейських країн", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом держбюджету на 2019 рік, фінансування ремонту та будівництва доріг в Україні в 2019 році буде збільшено порівняно з 2018 роком на 19% - до 57 мільярдів гривень.

З 1 січня 2018 року "Укравтодор" відповідає лише за 50 тисяч км автодоріг країни, інші 120 тисяч км знаходяться під управлінням місцевої влади з гарантованим фінансуванням з Дорожнього фонду в обсязі 35% від його надходжень.

Цьогоріч 35% державного Дорожнього фонду обсягом 11,53 мільярда гривень буде направлено в обласні держадміністрації та місто Київ. Також 60% Дорожнього фонду в обсязі 19,56 мільярда гривень буде скеровано на дороги державного значення.