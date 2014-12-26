США заборонили своїм авіаперевізникам літати над Дніпропетровськом та Сімферополем
"Використання зброї, здатної вражати та збивати літальні апарати, є значною загрозою цивільним літакам, які прямують у зону Сімферополя та Дніпропетровська", - сказано в повідомленні Федерального управління цивільної авіації США
США заборонили американським авіаперевізникам та операторам літати над Сімферополем та Дніпропетровськом з 29 грудня.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Федерального управління цивільної авіації США.
Зокрема, в управлінні нагадують факти, коли неподалік від російського кордону були збиті 14 липня український АН-26 та 17 липня малайзійський Boeing 777 з 298 пасажирами на борту.
"Використання зброї, здатної вражати та збивати літальні апарати, є значною загрозою цивільним літакам, які прямують у зону Сімферополя та Дніпропетровська", - сказано в повідомленні.
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У зв'язку з цим були внесені зміни в правила щодо польотів всім американським перевізникам, авіаоператорам, льотчикам щодо повної заборони літати над авіазонами, які відносяться до Дніпропетровська та Сімферополя.
Заборонна повністю набуває чинності з 29 грудня.