В "Укрзалізниці" назвали оптимальну чисельність штату компанії

Сьогодні в "Укрзалізниці" працює 266 тисяч осіб.

Оптимальна чисельність працівників державної акціонерної компанії "Укрзалізниця" становить близько 170 тисяч осіб, тоді як сьогодні там працює 266 тисяч осіб.

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Про це під час форуму Європейської Бізнес Асоціації заявив директор по економіці і фінансам "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев.

"Для мене оптимізована чисельність має становити для початку десь на рівні 170 тисяч осіб. Але тут ми маємо розуміти, що решта працівників опиниться на вулиці", - сказав він.

При цьому Рязанцев додав, що в собівартості послуг "Укрзалізниці" 45% припадає на фонд оплати праці, тому компанія повинна і далі прагнути не тільки до оптимізації чисельності співробітників, але і оптимізації обслуговується інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" в січні-червні 2018 року збільшила чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом 2017 року в 3,8 рази - до 468,36 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.