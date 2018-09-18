У «Київавтодорі» заявили, що відтепер ремонтники на Південному мосту працюватимуть завжди

У комунальній корпорації заявили, що Південний міст, побудований більш як 30 років тому, відчуває надмірні навантаження, тому на ньому необхідно постійно оновлювати деформаційні шви і проводити інші роботи.

На столичному Південному мосту ремонтники працюватимуть завжди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час «прямої лінії» в міському Контактному центрі заявив заступник генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Валентин Осипов.

За його словами, міст відчуває надмірні навантаження і потребує постійного оновлення деформаційних швів на стиках та інших робіт з підтримання його працездатного стану.

«Зараз на естакадній частині Південного моста проводяться роботи на стиках. Ці локації називаються деформаційними швами. Вихід із ладу деформаційних швів викликаний двома причинами: вік моста - йому вже більш як 30 років і, найголовніше, - надмірні навантаження, які він зараз відчуває», - сказав Осипов.

Він зазначив, що коли будували міст, то розрахунок інтенсивності руху був близько 10 тис. автомобілів на добу, навантаження одного транспортного засобу - 10 тонн.

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«На сьогодні (ми робили заміри) інтенсивність руху Південним мостом піково становить до 100 тис. автомобілів на добу, тобто в 10 разів вище за нормативну. І ми з вами бачимо, які на сьогодні вантажні автомобілі вже їздять - 30, 40, 50 тонн, і це не межа для наших доріг. Буквально вчора ми зафіксували негабаритний вантаж вагою 130 тонн, але ми його на цей міст не пустили», - сказав Осипов.

За його словами, через такі посилені навантаження, в першу чергу, пошкоджуються деформаційні шви, тому другий рік поспіль поетапно здійснюється заміна деформаційних швів на естакадних частинах Південного моста.

«Ми замінюємо на сучасні - деформаційні шви німецької компанії. Ми просимо всіх учасників дорожнього руху з розумінням поставитися до цієї ситуації з ремонтом на Південному мосту. І хочу сказати, що, на жаль, цей міст завжди тепер потребуватиме якогось «догляду», дорожники там працюватимуть завжди. Не зможемо звідти піти, тому що інтенсивність позамежна, навантаження міст відчуває вкрай позамежні», - наголосив Осипов.

Як відомо, в Києві кожні вихідні через проведення ремонтних робіт частково обмежують рух в різних напрямках на Південному мосту.