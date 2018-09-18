АМКУ розблокував тендери «Укрзалізниці» на закупівлю дизпального

Наголошується, що учасники можуть подавати тендерні пропозиції до 20 вересня, в раніше обумовлені терміни.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розблокував 5 «формульних» тендерів «Укрзалізниці» на закупівлю 75 тис. тонн дизельного пального, повідомила прес-служба компанії.

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Відзначається, що колегія АМКУ 17 вересня відмовила скаржнику «Дайджест груп», своїм рішенням підтвердивши, що сума забезпечення тендерної пропозиції, яку оскаржувало «Дайджест груп», встановлена згідно з законом, а саме, вона не перевищує 3% від очікуваної вартості.

«Учасники можуть подавати тендерні пропозиції до 20 вересня, в раніше обумовлені терміни», - зазначили в держкомпанії.

У прес-службі звернули увагу, що «Дайджест груп» вже друга компанія, яка блокує ці 5 тендерів: раніше торги намагався оскаржити «Європейський Енергетичний Альянс», скарга якого була залишена без розгляду.

Повідомляється, що закупівля дизельного пального за формулою вже довела свою ефективність і отримала підтримку у контрагентів. «З середини лютого 2018 року «Укрзалізниця» законтрактувала вже 120 тис. тонн дизельного пального з формульним перерахунком його вартості. За цей період поставлено майже весь обсяг законтрактованого дизпального. Тому для галузі надзвичайно важливо, що актуальні 5 тендерів розблоковано», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що негативною тенденцією стає те, що маловідомі компанії без вагомих аргументів і підстав, через оскарження в АМКУ, і як показує зазначений випадок, неправомірно блокують важливі закупівлі, значно затягують придбання необхідних матеріалів для галузі.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" є найбільшим споживачем дизельного пального в Україні, її річна потреба становить 300-350 тис. тонн. З квітня 2017 року компанія перейшла на закупівлі через систему Prozorro, однак недосконалість тендерної документації дозволяє учасникам тендерів постійно блокувати торги. У зв'язку з цим "Укрзалізниця" почала закупівлю дизельного пального із застосуванням формульної зміни ціни з урахуванням показників Platts (міжнародна, глобальна уніфікована система інформаційного моніторингу за динамікою ринку і ціноутворенням у видобувній та паливно-енергетичної промисловості).

До застосування формульного ціноутворення неодноразово повторювалися випадки, коли компанія-переможець тендеру «Укрзалізниці», яка запропонувала найнижчу ціну, укладала додаткову угоду і домагалася підняття закупівельної вартості палива на 10% (ця норма була дозволена законом).

У серпні минулого року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що збитки «Укрзалізниці» від корупції та неефективного використання коштів становлять 10-15 млрд грн в рік. За його словами, ці гроші можна було б спрямувати на закупівлю нових локомотивів та запуск нових програм з оновлення рухомого складу.