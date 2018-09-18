Єврокомісія запідозрила у змові Daimler, BMW і Volkswagen

ЄК оцінить, чи порушили автовиробники антимонопольні правила ЄС, щоб уникнути конкуренції під час розробки та впровадження технології очищення викидів бензинових і дизельних легкових автомобілів.

Європейська комісія оголосила про початок офіційного розслідування проти німецьких автовиробників BMW, Daimler і Volkswagen (бренди Volkswagen, Audi і Porsche).

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії, передає «Європейська правда».

Єврокомісія оцінить, чи порушили автовиробники антимонопольні правила ЄС, щоб уникнути конкуренції під час розробки та впровадження технології очищення викидів бензинових і дизельних легкових автомобілів.

"Ці технології спрямовані на те, щоб легкові автомобілі стали менш шкідливими для довкілля. Ця змова, якщо її буде доведено, може позбавити споживачів можливості купувати менш забруднюючі машини, незважаючи на те, що технологія доступна для виробників", - заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

У жовтні 2017 року Єврокомісія провела перевірки на підприємствах BMW, Daimler, Volkswagen і Audi в Німеччині, проте не отримала однозначних доказів змови.

"Поглиблене розслідування комісії зосереджується на інформації, яка свідчить про те, що BMW, Daimler, Volkswagen, Audi та Porsche, яких також називають "кругом п'яти", брали участь у засіданнях, де обговорювали, зокрема, розробку та впровадження технологій для обмеження викидів шкідливих вихлопів автомобілів", - зазначили в Єврокомісії.

Переговори стосувалися систем каталітичного відновлення, які використовують для зниження викидів оксидів азоту дизельних двигунів і фільтрів уловлювання твердих частинок Otto для бензинових двигунів.