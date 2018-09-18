Депутати зробили крок до збільшення штрафів за непристебнутий ремінь у 17 разів (відео)

ВР збільшує штрафи за невикористання ременів безпеки і шоломів з 51 до 850 гривень.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення» (щодо зниження смертності та травматизму на дорогах України шляхом збільшення рівня користування ременями безпеки та мотошоломами) (реєстраційний номер 8492).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 240 народних депутатів України.

Законопроектом пропонується внести зміни до частини 5 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення та посилити адміністративну відповідальність за порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами з 51 до 850 гривень.

В пояснювальні записці до законопроекту зазначається, що, за офіційними даними Національної поліції України, щороку на дорогах України гине не менше 3,5 тисяч людей та травмуються не менше 35 тисяч. «Тобто щодня на дорогах України гине понад 9 осіб. За цими показниками аварійності та наслідками дорожньо-транспортних пригод, Україна є одним із лідерів серед європейських країн», - наголошується у пояснювальній записці.

При цьому зазначається, що найбільш дієвим засобом захисту водіїв і пасажирів під час ДТП є використання ременів безпеки. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, ефективність ременів безпеки для порятунку життів становить близько 50% у ДТП, результатом яких у випадку невикористання ременів стала би смерть водія та пасажирів.

У пояснювальній записці наголошується, що рівень користування ременями безпеки в Україні є найнижчим серед усіх країн Європи. Лише 15% водіїв користуються ременями безпеки, про це свідчать результати дослідження, проведеного в 2017 році. Для прикладу, у Франції 99% водіїв постійно використовують ремені безпеки, Чехії – 97%, Словенії – 93%, Польщі – 83 %.

За даними ВООЗ, велика кількість летальних випадків при користуванні мотоциклами та мопедами трапляється внаслідок важкої травми голови. Використання мотошоломів може знизити ризик загибелі до 40% і знизити ризик важких травм приблизно на 70%.