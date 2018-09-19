Трансформація "Укрзалізниці" призвела до хаосу - ArcelorMittal

Компанії вдалося реалізувати лише третину її планів по відправці концентратів в країни Східної Європи.

Трансформація ПАТ "Укрзалізниця" призвела до хаосу на ринку залізничних перевезень і ускладнила роботу великого бізнесу в Україні.

Про це заявив генеральний директор підприємств ArcelorMittal в Україні і Казахстані Парамжіт Калон, передає Економічна правда.

"Ситуація з УЗ за рік погіршилася. Компанія знаходиться в стані трансформації, але ця трансформація призвела до хаосу. Наші відправлення скоротилися на 25%, і ми не знаємо, як це зупинити, як працювати в наступному році", - сказав він на конференції Global Outlook 2018 Європейської бізнес асоціації в Києві.

За словами Калона, компанії вдалося реалізувати лише третину її планів по відправці концентратів в країни Східної Європи.

"Наша мета була щомісяця відправляти 300 тис. тонн, але ми відправляємо всього третину - близько 100 тис. тонн", - зазначив він.

Крім того, гендиректор ArcelorMittal підкреслив відсутність узгодженості в роботі керівництва "Укрзалізниці" в головному офісі і на місцях. При цьому бізнесу найчастіше доводиться мати справу саме з керівництвом місцевих філій, "яким все одно, хто ними керує".

"У нас є 100 власних локомотивів, багато вагонів. Ми б хотіли, щоб вони їздили, але нам не дозволили. Не було згоди з приводу цього питання з регіональним керівництвом "Укрзалізниці", - заявив Калон.

Він також зазначив, що зараз ArcelorMittal знаходиться під тиском, в тому числі через наближення виборів.

"З наближенням виборів хаосу стає все більше. Як тільки уряд приходить до влади - корупція знижується. Але зараз, знову ж таки, крива йде вгору. І всі - як коти, яких чогось позбавляють: дряпаються, кусаються і сподіваються, що уряд не втручатиметься. Всі інспекції зараз на своєму піку. Ми зараз під більшим тиском, ніж раніше", - описав він поточну ситуацію.

При цьому він зазначив, що великі інвестори не відчувають підтримки з боку української влади.

Серед проблем, що стоять на сьогоднішній день перед інвесторами, гендиректор ArcelorMittal назвав гостру необхідність в реформуванні трудового і податкового законодавства, відтік кадрів за кордон, завищену плату за оренду землі.

За словами Калона, компанія вклала в Україну з урахуванням покупки "Криворіжсталі" близько 10 млрд доларів, тому вона "не втече", проте в такій ситуації вкладені кошти витрачаються неефективно, плани модернізації відкладаються, а потенційні інвестори в країну займають вичікувальну позицію.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що не бачить змін в роботі "Укрзалізниці". Він також розповів, скільки на подачі вагонів заробляють посередники.

ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (Дніпропетровська обл.) Різко виступає проти підвищення так званої "інфраструктурної складової тарифів" за користування вагонами.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і рядом малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".