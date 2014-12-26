«Укрзалізниця» повністю припиняє залізничне сполучення з Кримом

«Укрзалізниця» у зв’язку із заходами безпеки з 27 грудня обмежує маршрут курсування поїздів, що прямують у Крим, до станцій Новоолексіївка та Херсон.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

«З метою забезпечення безпеки руху «Укрзалізниця» обмежує маршрут курсування поїздів кримського напрямку до станцій Новоолексіївка та Херсон. Поїзди, які відправлятимуться у рейс, починаючи з 27 грудня, доїжджатимуть до зазначених станцій», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначає «Укрзалізниця», до станції Новоолексіївка курсуватимуть поїзди № 11/12 Київ – Сімферополь, № 28/27 Київ – Севастополь, № 88/87 Ковель – Сімферополь, № 86/85 Львів – Сімферополь, № 90/144-143/89 Дніпропетровськ, Кривий Ріг – Сімферополь та № 92/81 – 82/92 Кременчук (Полтава), Харків – Сімферополь.

До станції Херсон прямуватимуть поїзди № 310/309 Одеса – Сімферополь та № 132/131 Хмельницький – Сімферополь.

Окрім цього, буде скасовано три міжнародні поїзди:

- № 40/98 – 97/39 Сімферополь, Керч – Москва скасовано із Сімферополя, Керчі та Москви з 28 грудня;

- № 68/618/668-667/6617/67 Севастополь, Сімферополь, Євпаторія – Москва скасовано із Севастополя, Сімферополя, Євпаторії 29 грудня, а з Москви з 27 грудня;

- № 100/99 Мінськ – Сімферополь (із групою вагонів №56/55 Суми – Сімферополь) скасовано із Мінська та Сум з 27 грудня, із Сімферополя із 28 грудня.

Читайте такожВибух на залізничних коліях в Одесі класифікований як терактПасажирам, які відмовляться від поїздки, кошти будуть повернені у повному обсязі на станціях відправлення поїздів. Для цього пасажирам потрібно звернутися у залізничні каси повернення квитків. Також пасажири зможуть повернути кошти за непрослідувану відстань. Для цього треба звернутися в залізничну касу станції висадки/посадки, де на квитку буде поставлена спеціальна відмітка. Після цього пасажир має написати претензійний лист на адресу пасажирської служби залізниці, до якого додати оригінал проїзного документа з відміткою і вказати повністю прізвище, ім'я та по батькові, адресу і паспортні дані пасажира. Гроші будуть повернені грошовим переказом.

Також з 26 грудня введено конвенцію про заборону перевезення залізничним транспортом будь-яких вантажів між материковою частиною України та Кримом.