У США розпочали розслідування щодо Tesla через заяви Маска

Акції Tesla 18 вересня впали на 3,4%. Загальне падіння протягом 2018 року – 8,5%.

Компанія з виробництва електромобілів Tesla стала об’єктом уваги Департаменту юстиції Сполучених Штатів через публічні заяви свого засновника та директора Ілона Маска, повідомляє американське видання Bloomberg.

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Федеральні прокурори почали розслідування про ймовірне шахрайство після того, як Ілон Маск минулого місяця заявив, що думає, чи не викупити компанію Tesla в акціонерів, передає «Радіо Свобода».

«Міркую над тим, щоб зробити Tesla приватною за ціною 420 доларів (за акцію – ред.). Гроші є», – написав він тоді. Після цієї заяви акції компанії стрімко зросли.

В Tesla підтвердили, що Мін’юст зв’язувався з нею. «Минулого місяця, після заяви Ілона, що він думає над купівлею компанії, Tesla отримала запит від Департаменту юстиції на добровільне надання документів, і у своїй відповіді ми пішли на співпрацю. Нам не надсилали судових повісток, запитів на дачу свідчень чи будь-яких інших формальних документів. Ми поважаємо бажання Департаменту юстиції отримати інформацію про справу і віримо, що вона буде швидко вирішена, коли вони ознайомляться з отриманими даними», – заявили в компанії.

Однак розслідування прокуратури в Північному районі штату Каліфорнія все ж вилилося в повістку, яку Комісія з цінних паперів і бірж надіслала компанії щодо планів Маска її викупити, від яких він згодом відмовився.

Акції Tesla 18 вересня впали на 3,4%. Загальне падіння протягом 2018 року – 8,5%.