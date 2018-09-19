Кабмін пропонує збільшити плату за користування радіочастотним ресурсом

Уряд пропонує в проекті держбюджету на 2019 рік збільшити плату за користування радіочастотним ресурсом до 2,81 млрд грн.

Кабінет міністрів пропонує в проекті державного бюджету на 2019 рік збільшити плату за користування радіочастотним ресурсом до 2,81 млрд грн.

Читайте такожАпеляційний суд: АМКУ не має права вимагати у «Київстару» дані про абонентів

Така цифра закладена в законопроекті №9000 «Про Державний бюджет на 2019 рік», текст якого оприлюднено на сайті Верховної Ради.

При цьому в бюджеті на 2018 рік за користування ресурсом закладені надходження на суму 2,54 млрд грн.

Як повідомлялося, мобільні оператори сумарно сплатили до держбюджету України за ліцензії на 3G і 4G-зв'язок понад 20 млрд грн. Зокрема, "велика трійка" операторів - «Київстар», Vodafone і lifecell заплатили за ліцензії на 4G-зв'язок в діапазоні 1800 МГц 5,424 млрд грн.