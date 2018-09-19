Стало відомо, скільки Qatar Airways втратила через блокаду Катару

У зв'язку з блокадою країни Qatar Airways довелося закрити 18 напрямків, однак у звіті компанії говориться, що перевізник відкрив 14 нових напрямків.

Національна авіакомпанія Катару Qatar Airways за рік втратила більше $69 млн через блокаду країни, яку ввели сусідні з нею держави.

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У звіті компанії говориться, що для перевізника цей рік став «найскладнішим за останні 20 років», передає kommersant.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня 2017 року Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет, Мальдіви, Ємен і Лівія заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром у зв'язку з тим, що влада емірату нібито спонсорує терористичні організації і втручається у справи інших країн. Серед іншого, країни заборонили катарським літакам залітати у свій повітряний простір.

У зв'язку з цим Qatar Airways довелося закрити 18 напрямків, однак у звіті компанії говориться, що перевізник відкрив 14 нових напрямків. Відзначається, що переорієнтація на інші напрями вимагає великих витрат. Прибуток компанії в 2017/2018 фінансовому році склав $2,6 млрд.