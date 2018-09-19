Кабмін може передати регіональні аеропорти в концесію

На думку міністра інфраструктури, регіональні аеропорти можуть представляти інтерес для інвесторів.

Кабінет міністрів України розглядає питання передачі в концесію регіональних аеропортів, які працюють з невисокими показниками завантаження або лише планують відновити свою роботу.

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Про це журналістам розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян, відповідаючи на питання про інтерес інвесторів до участі в конкурсі на концесію українських морпортів.

"Надалі ми готові перейти до концесії інших об'єктів - не лише в морській галузі, але і в будівництві нових платних доріг паралельно з існуючими безкоштовними, а також у аеропортової галузі. Ми зараз готуємо регіональні аеропорти, які або працюють з невисокими показниками завантаження, або плануються до відновлення роботи. Ми вважаємо, що вони також можуть представляти інтерес для інвесторів", - сказав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Омелян повідомив, що на участь в конкурсі на концесію морських портів Херсон і Ольвія, який мав відбутися цього року, заявки подали понад 20 компаній.

Минулого року Адміністрація морських портів України (АМПУ) і Європейський банк реконструкції та розвитку підписали договір про фінансування розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проектів концесії Херсонського морського торгового порту і стивідорної компанії "Ольвія". Тоді керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс заявив, що, за попередніми розрахунками, передача двох держстівідорів в концесію сприятиме збільшення вантажопотоку не менше ніж на 5,5 мільйона тонн та залучення інвестицій обсягом до 140 мільйонів доларів.