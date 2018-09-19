На Рівненщині заблокували дві траси - вимагають ремонту доріг (відео)
14:00, 19 вересня 2018Транспорт/Зв'язок
95 0
Щоб не утворилося кількакілометрових заторів, по кілька автомобілів все ж пропускають.
Блокування трас триватиме мінімум до 17 годин / фото ТСН.иа
Активісти заблокували дві траси в Рівненській області вимогам зробити якісний ремонт доріг.
Читайте також"Укравтодор" визначився, які дороги відремонтує в 2019 році
Про це повідомляє ТСН.uа.
"Вранці дві траси "Київ - Чоп" та "Київ-Ковель" частково заблокували активісти з вимогами зробити якісний ремонт доріг", - йдеться в повідомленні.
Кілька десятків людей ходять пішохідними переходами, блокуючи рух транспорту. Щоб не утворилися кількакілометрові затори, по кілька автомобілів все ж пропускають.
Акція - анонсують триватиме щонайменше до 17 годин.
Активісти заблокували дві траси в Рівненській області з вимогою зробити якісний ремонт доріг
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter