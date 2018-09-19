На Рівненщині заблокували дві траси - вимагають ремонту доріг (відео)

Щоб не утворилося кількакілометрових заторів, по кілька автомобілів все ж пропускають.

Активісти заблокували дві траси в Рівненській області вимогам зробити якісний ремонт доріг. Читайте також"Укравтодор" визначився, які дороги відремонтує в 2019 році Про це повідомляє ТСН.uа. "Вранці дві траси "Київ - Чоп" та "Київ-Ковель" частково заблокували активісти з вимогами зробити якісний ремонт доріг", - йдеться в повідомленні. Кілька десятків людей ходять пішохідними переходами, блокуючи рух транспорту. Щоб не утворилися кількакілометрові затори, по кілька автомобілів все ж пропускають. Акція - анонсують триватиме щонайменше до 17 годин.

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