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На Рівненщині заблокували дві траси - вимагають ремонту доріг (відео)

14:00, 19 вересня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Блокування трас триватиме мінімум до 17 годин / фото ТСН.иа

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Про це повідомляє ТСН.uа.

"Вранці дві траси "Київ - Чоп" та "Київ-Ковель" частково заблокували активісти з вимогами зробити якісний ремонт доріг", - йдеться в повідомленні.

Кілька десятків людей ходять пішохідними переходами, блокуючи рух транспорту. Щоб не утворилися кількакілометрові затори, по кілька автомобілів все ж пропускають.

Акція - анонсують триватиме щонайменше до 17 годин.

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Теги: #Рівненщина#блокування дороги