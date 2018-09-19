Мешканці та влада Дніпра вимагають від уряду почати реконструкцію місцевого аеропорту
Мешканці та влада Дніпра просять уряд допомогти Ярославському побудувати новий аеропорт.
Депутати міської ради Дніпра підтримали петицію городян про будівництво нового аеропорту і звернулися до Кабінету Міністрів України з проханням виділити кошти з держбюджету на реконструкцію злітно-посадкової смуги аеродрому.
У зверненні депутатів міськради Дніпра зазначається, що місто, будучи великим діловим і промисловим центром України, «залишається без належного авіасполучення. Наприклад, переліт з Дніпра в Київ, коштує дорожче, ніж переліт з Києва в Копенгаген або Лондон, — звертають увагу автори звернення — Тому більшість жителів нашого міста змушені витрачати додаткові кошти».
«Міжнародний аеропорт Дніпра закритий для більшості перевізників, скоротив кількість рейсів і перебуває в неналежному стані, що згубно впливає на економічний розвиток регіону і країни в цілому, — описують ситуацію автори звернення до уряду. Таким чином, депутати міськради Дніпра підтримали ініціативу мера міста Бориса Філатова, який виступає за залучення приватного інвестора для зведення сучасного терміналу аеропорту і домагається, щоб уряд виділив гроші на реконструкцію злітно-посадкової смуги (як об'єкта стратегічного, цивільного і військового призначення.
У своєму зверненні міський депутатський корпус Дніпра нагадує, що приватний інвестор для будівництва нового аеровокзалу є.
Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський раніше заявив, що має намір створити в Дніпрі аеропорт того ж рівня, що і в Харкові - і навіть більшої «потужності». Передбачається, що базова пропускна здатність аеропорту в Дніпрі складе до 3,5-4 млн. чоловік — це на порядки більше того пасажиропотоку, який місцевий аеропорт може обслужити зараз.
«Я б взяв 2,5-3 роки – з моменту, як тільки перша лопата застромиться. Я думаю, три тисячі робочих на об'єкт ми можемо вивести. Надмірностей ми не будемо влаштовувати, але не пошкодуємо грошей (десь близько $60-70 млн.)», — розповів Ярославський.
«Злітної смуги немає. Вона в жахливому стані, — описав стан аеропорту Дніпра в одному з недавніх інтерв'ю Володимир Омелян, міністр інфраструктури України, — Потрібно будувати нову. Термінал там теж поганий. Публічне зобов'язання про те, що готовий побудувати термінал за свій рахунок, дав Ярославський. Держава починає будувати злітну смугу, Ярославський — термінал»
14 вересня Кабінет Міністрів України схвалив проект бюджету-2019 і направив його на розгляд Верховної Ради і Президента України. Звернення депутатв Дніпровського міськради передбачає, що в документі має бути передбачено фінансування будівництва злітно-посадкової смуги місцевого аеропорту.
Міжнародний аеропорт Харкова, поряд з іншими об'єктами інфраструктури міста, був побудований групою компаній DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки «першої столиці» до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Загальний обсяг інвестицій бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склав понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, що знаходиться в держвласності.
Зараз Міжнародний аеропорт «Харків» входить у авторитетний міжнародний рейтинг ACI EUROPE, який складає Міжнародна рада аеропортів. Сьогодні в переліку авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень, серед яких Wizz Air, Turkish Airlines, Georgian Airlines, SkyUp, JoinUp, FlyDubai і багато інших.