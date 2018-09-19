Мешканці та влада Дніпра вимагають від уряду почати реконструкцію місцевого аеропорту

У зверненні депутатів міськради Дніпра зазначається, що місто, будучи великим діловим і промисловим центром України, "залишається без належного авіасполучення".

Мешканці та влада Дніпра просять уряд допомогти Ярославському побудувати новий аеропорт.

Депутати міської ради Дніпра підтримали петицію городян про будівництво нового аеропорту і звернулися до Кабінету Міністрів України з проханням виділити кошти з держбюджету на реконструкцію злітно-посадкової смуги аеродрому.

У зверненні депутатів міськради Дніпра зазначається, що місто, будучи великим діловим і промисловим центром України, «залишається без належного авіасполучення. Наприклад, переліт з Дніпра в Київ, коштує дорожче, ніж переліт з Києва в Копенгаген або Лондон, — звертають увагу автори звернення — Тому більшість жителів нашого міста змушені витрачати додаткові кошти».

«Міжнародний аеропорт Дніпра закритий для більшості перевізників, скоротив кількість рейсів і перебуває в неналежному стані, що згубно впливає на економічний розвиток регіону і країни в цілому, — описують ситуацію автори звернення до уряду. Таким чином, депутати міськради Дніпра підтримали ініціативу мера міста Бориса Філатова, який виступає за залучення приватного інвестора для зведення сучасного терміналу аеропорту і домагається, щоб уряд виділив гроші на реконструкцію злітно-посадкової смуги (як об'єкта стратегічного, цивільного і військового призначення.

У своєму зверненні міський депутатський корпус Дніпра нагадує, що приватний інвестор для будівництва нового аеровокзалу є.

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський раніше заявив, що має намір створити в Дніпрі аеропорт того ж рівня, що і в Харкові - і навіть більшої «потужності». Передбачається, що базова пропускна здатність аеропорту в Дніпрі складе до 3,5-4 млн. чоловік — це на порядки більше того пасажиропотоку, який місцевий аеропорт може обслужити зараз.

«Я б взяв 2,5-3 роки – з моменту, як тільки перша лопата застромиться. Я думаю, три тисячі робочих на об'єкт ми можемо вивести. Надмірностей ми не будемо влаштовувати, але не пошкодуємо грошей (десь близько $60-70 млн.)», — розповів Ярославський.

«Злітної смуги немає. Вона в жахливому стані, — описав стан аеропорту Дніпра в одному з недавніх інтерв'ю Володимир Омелян, міністр інфраструктури України, — Потрібно будувати нову. Термінал там теж поганий. Публічне зобов'язання про те, що готовий побудувати термінал за свій рахунок, дав Ярославський. Держава починає будувати злітну смугу, Ярославський — термінал»

14 вересня Кабінет Міністрів України схвалив проект бюджету-2019 і направив його на розгляд Верховної Ради і Президента України. Звернення депутатв Дніпровського міськради передбачає, що в документі має бути передбачено фінансування будівництва злітно-посадкової смуги місцевого аеропорту.

Міжнародний аеропорт Харкова, поряд з іншими об'єктами інфраструктури міста, був побудований групою компаній DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки «першої столиці» до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Загальний обсяг інвестицій бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склав понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, що знаходиться в держвласності.

Зараз Міжнародний аеропорт «Харків» входить у авторитетний міжнародний рейтинг ACI EUROPE, який складає Міжнародна рада аеропортів. Сьогодні в переліку авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень, серед яких Wizz Air, Turkish Airlines, Georgian Airlines, SkyUp, JoinUp, FlyDubai і багато інших.