Lufthansa збільшить офіс сервісного центру у Львові

Таким чином, загальний штат офісу Lufthansa Group у Львові становитиме майже 200 осіб.

Lufthansa Group восени збільшить офіс сервісного центру у Львові, що дасть 60 нових робочих місць.

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Про це на прес-конференції повідомив генеральний директор Lufthansa Group в Україні, Вірменії, Білорусі, Грузії, Азербайджані і Туркменістані Рене Койнзак на прес-конференції в Києві.

«У Львові знаходиться наш сервісний центр, який надає послуги Austrian airlines. Скоро ми збільшимо розмір нашого офісного приміщення з 900 до 1400 кв. м. Таким чином, ми зможемо збільшити кількість робочих місць. Ми візьмемо на роботу додатково 60 співробітників. Таким чином, загальний штат становитиме майже 200 осіб», - сказав він.

Присутній на прес-конференції віце-президент з продажу Lufthansa Group в Європі, на Близькому Сході і в Африці Штефан Кройцпайнтнер, у свою чергу, зазначив, що головним фактором на користь розміщення сервісного центру в Україні стало знання іноземних мов.

«Оскільки ми надаємо послуги не тільки для України, але для багатьох європейських країн та країн Сходу. Знання мови не скрізь можна знайти. Це відрізняє місто від інших. Цей центр працює на 17 мовах. У порівнянні з іншими центрами в світі, це велика кількість мов, якими володіють працівники", - додав він.

Довідка УНІАН. Групі авіакомпаній Lufthansa Group у сфері пасажирських авіаперевезень, крім однойменного бренду, належать Austrian Airlines, Swiss Airlines, Eurowings (включаючи Germanwings) і Brussels Airlines, а також частка в турецькій SunExpress.

Lufthansa Group здійснює 91 рейс на тиждень з України в європейські міста. Авіакомпанії групи літають з Києва, Дніпра, Одеси та Львова. У січні-серпні група перевезла 551 тис. осіб, що більше на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

В цілому, мережа Lufthansa Group обслуговує 343 напрямки в 103 країнах.