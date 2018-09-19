Гройсман доручив розібратися з дефіцитом вантажних вагонів

За словами прем'єр-міністра, він не дозволить відбирати "можливість перевозити продукцію, яка виробляється українськими руками".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив наглядовій раді та правлінню акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця" провести зустріч з профільними промисловими асоціаціями щодо проблеми дефіциту вагонів, про результати якої відзвітувати перед урядом.

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Таке доручення прем'єр-міністр дав під час засідання уряду в середу.

Як повідомив на засіданні перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк, за інформацією операторів ринку, на сьогодні "лише 45% заявок виконується по вагонах".

"При цьому додалася проблема маршрутизації перевезень, коли пріоритет надається тим, хто готовий сформувати цілий товарний поїзд, і відбувається дискусія щодо закриття малоактивних станцій. Це не на користь бізнесу та нашому експорту. Зараз інтенсивний діалог між різними відомствами з цього питання", - зазначив Мартинюк.

"Щодо інфраструктури та "Укрзалізниці". Я чую з різних джерел, що є проблеми, неефективність і так далі. Ми створили нову наглядову раду з незалежних фахівців, на мій погляд, дуже непогану, для того, щоб вони керували компанією ринково. Буде доручення уряду, щоб і правління, і наглядова рада зустрілися з усіма асоціаціями негайно і створили чіткий перелік проблемних питань, які потребують вирішення. Якщо щось необхідно з боку уряду, будь ласка, ми готові це зробити. Але не давати можливості перевозити продукцію, яка виробляється українськими руками, я нікому не дозволю", - заявив Гройсман.

Він також дав доручення відзвітувати про результати зустрічі.

"Наступного тижня, я прошу, щоб мені доповіли про проблеми, і я заслухаю", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, у липні, виступаючи у Верховній Раді, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що «Укрзалізниця» зіткнулася з проблемою дефіциту вагонів і рухомого складу через корупційні схеми.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що «Укрзалізниця» не встигає виконувати всі заявки бізнесу на перевезення промислових вантажів залізницею й перетворюється на «тромб» національної економіки, стримуючи нарощування виробництва замовниками її послуг. За словами Омеляна, збитки «Укрзалізниці» від корупції та неефективного використання коштів становлять 10-15 млрд грн на рік. Він також заявив, що хаос із вантажними перевезеннями посилився в зв'язку з некваліфікованими управлінськими рішеннями менеджменту "Укразалізниці".

Своєю чергою, президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що ситуація із залізничними перевезеннями вантажів в Україні за липень-серпень критично погіршилась і потребує термінового втручання Кабінету міністрів. За його словами, за липень-серпень кількість залишених ешелонів зросла до 320, а затовареність складських площ гірничо-збагачувальних комбінатів готової залізорудною продукцією вже в чотири рази перевищує нормативи. Як результат ГЗК змушені знижувати обсяги виробництва.