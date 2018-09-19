Кабмін відновив Ноняка на посаді голови Укртрансбезпеки

Раніше уряд усунув Ноняка від займаної посади на час проведення перевірки.

Кабінет міністрів України відновив на посаді главу Держслужби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Михайла Ноняка, який був відсторонений від роботи на час проведення розслідування.

Читайте такожВ Україні запрацював електронний кабінет перевізника

Про це повідомив Ноняк на своїй сторінці в Facebook.

"Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Адміністративна перевірка, яка тривала рекордно довго (замість очікуваного місяці майже півроку), розглянувши величезна кількість сфабрикованих матеріалів, завершилася не на користь лобістів фейкових реформ. Сьогодні уряд прийняв справедливе і зважене рішення, з сьогоднішнього дня мій вимушений "відпустку" завершений», - написав він.

Ноняк заявив, що проти нього проводилася кампанія з дискредитації його як людину, як посадової особи, із залученням значних фінансових і адміністративних ресурсів.

"Йдучи на посаду голови Укртрансбезпеки з чітким наміром створити з нуля сильну, ефективну службу, я безжально "ламав" стару номенклатурну систему. І вона пішла в наступ. Не по-дитячому жорстко! І весь цей час я не дозволяв собі ніяких емоцій. Я вважав, що чиновнику мого рангу не годиться ставити державні інтереси в залежність від дрібних емоцій. Тому жодного разу не піддався спокусі використовувати доступні мені, як службовцю, майданчики (брифінги, прес-конференції, інтерв'ю і коментарі) для того, щоб з'ясовувати стосунки з опонентами. Нічого особистого. Мене не для цього покликав на цю посаду народ. Від мене чекають результату. Результатом моєї роботи повинна бути безпека пасажирів, які без остраху їздять по українських дорогах. До роботи! Багато доведеться надолужувати", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня міністр інфраструктури України Володимир Омелян звернувся до уряду з пропозицією звільнити голову Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Михайла Ноняка.

11 квітня Кабмін усунув Ноняка від посади на час розслідування.

Невдоволення міністра викликала непрозора робота служби. До того ж, 6 квітня співробітники СБУ затримали чиновника Укртрансбезпеки, який вимагав від підприємця 38 тисяч доларів хабара за видачу дозволів на міжнародні вантажні перевезення, мотивуючи це "дефіцитом" відповідних бланків. Зазначається, що за кожен оформлений документ чиновник отримував від 100 до 500 доларів США за офіційної вартості бланка 49 гривень.

У свою чергу, Ноняк раніше заявляв про відсутність підтримки з боку Міністерства інфраструктури в питанні зміни нормативно-правової бази для зниження корупційних ризиків, а також у питанні переведення послуг, які надає Укртрансбезпека, в електронний формат.

Кабінет міністрів України на засіданні 20 квітня 2016 року прийняв рішення призначити головою Укртрансбезпеки Михайла Ноняка, який до призначення обіймав посаду заступника голови цієї служби.

У вересні 2014 року Кабінет міністрів почав реорганізацію Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекції) та Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція) шляхом їх злиття та створення єдиного відомства Державної служби України з безпеки на транспорті. В лютому 2015 року Кабмін затвердив положення про створення нового органу – Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека).